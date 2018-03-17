Регіони 

Головний дорожник Тернопільщини поставив «крапки над і» у питанні ямкового ремонту

Redaktor 23 Views Прокоментуй!

Світова дорожня практика поступово відмовляється від поняття «ямковий ремонт», використовуючи поточні ремонтні роботи. Однак, таке може собі дозволити далеко не кожна країна. Україна, на жаль, одна з тих, котра змушена використовувати ямковий ремонт, аби зберегти вже існуючу мережу доріг.

Про тонкощі ремонту доріг узимку та ранньою весною відповів начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдана Юлика:

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *