Головний дорожник Тернопільщини поставив «крапки над і» у питанні ямкового ремонту

Світова дорожня практика поступово відмовляється від поняття «ямковий ремонт», використовуючи поточні ремонтні роботи. Однак, таке може собі дозволити далеко не кожна країна. Україна, на жаль, одна з тих, котра змушена використовувати ямковий ремонт, аби зберегти вже існуючу мережу доріг.

Про тонкощі ремонту доріг узимку та ранньою весною відповів начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдана Юлика: