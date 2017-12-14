Головний фінансовий документ міста Чорткова прийнято

На пленарному засіданні XXXIII сесії міської ради, яку провів міський голова Володимир Шматько розглянуто більше 60 питань порядку денного.

Після опрацювання кожного з внесених проектів рішень на засіданнях профільних комісій міської ради, депутати, з урахуванням деяких поправок, прийняли відповідні рішення.

Одним із найважливіших – стало затвердження бюджету на 2018 рік.

Відповідно до прийнятого рішення визначено доходи міського бюджету у сумі 266 млн. 71 тис. 900 грн. та затверджено видатки у сумі 274 млн. 71 тис. 900 грн., що на 8 млн. грн. більше за рахунок залучення кредиту від міжнародної фінансової організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО).

На співфінансування проекту “Заходи енергоефективності в м. Чорткові” (термомодернізація Чортківської ЗОШ I-III ступенів № 5) заплановано 1 млн. 180 тис. грн.

На співфінансування реконструкції очисних споруд — 2 млн. грн.

З метою сприяння розвитку малого та середнього підприємництва затверджено зміни та доповнення до Програми розвитку малого та середнього підприємництва м. Чорткова на 2017-2018 роки, а саме:

у заходах до Програми серед пріоритетних завдань – виділення 300 тис. грн. на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва у виробництві.

На будівництво міського комунального критого ринку передбачено кошти у сумі 4 млн. грн.,

700 тис. грн. – на Програму підтримки ОСББ ( у 2017 було виділено 88 тис. 940 грн.),

500 тис. грн. – на Програму надання шефської допомоги на відновлення військового містечка № 22 в місті Чорткові на 2018 р.,

300 тис. грн. – на Програму підтримки та розвитку дітей з особливими потребами та дітей соціально-незахищених категорій міста Чорткова на 2018 р. (Дім милосердя),

на встановлення освітлення, організацію дорожнього руху, здійснення капітальних і поточних ремонтів доріг і тротуарів – 10 млн. 260 тис. грн.

У складі видатків міського бюджету:

на галузь освіти – 87 млн. 41 тис. 600 грн., з них – 31 млн. 307 тис. 300 грн. – освітня субвенція з Державного бюджету,

на фізичну культуру і спорт – 385 тис. 800 грн.,

на галузь культури і мистецтва – 8 млн. 672 тис. 600 грн.,

на галузь охорони здоров’ я – 23 млн. 368 тис. 600 грн., з них медична субвенція з Державного бюджету – 22 млн. 598 тис 600 грн.

Також затверджено перелік об’єктів, які будуть фінансуватись з міського бюджету, перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік та ін.

Над прийняттям рішень XXXIII сесії міської ради працювали 30 депутатів із 34 обраних.