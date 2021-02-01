Головою «великої» Чортківської РДА може стати юрист із Заліщиків

Нині в активній фазі відбувається процес ліквідації районних державних адміністрацій. У Тернопільській області замість 17 РДА, залишиться тільки три, відповідно буде лише три голови «великих» райадміністрацій. Одну з них, за власною інформацією «Номер один», найімовірніше очолить юрист із Заліщиків Володимир Васильович Шипітко.

44-річний Володимир Шипітко проживає в селі Зозулинці колишнього Заліщицького району (нині – Чортківський район). Свого часу працював в одному з банків, згодом був начальником Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області. Саме з останньої посади 14 квітня 2020 року Президент України Володимир Зеленський призначив Шипітку головою Заліщицької РДА. В 2015 році він безуспішно намагався стати депутатом Заліщицької районної ради (за списком партії «Блок Петра Порошенка – «Солідарність».

У власності Володимира Шипітки є три земельних ділянки в Заліщицькому районі, а також житловий будинок у рідних Зозулинцях. Ще однією нерухомістю володіє його дружина, а саме житловим будинком у Заставнівському районі Чернівецької області. Родина Шипитків має автомобіль «HONDA CR-V» 2008 року випуску, який оформлений на дружину. Основними джерелами доходу Шипитків є заробітна плата глави сімейства, а також дохід від надання майна в оренду та від реалізації сільгосппродукції.

Нині Володимир Шипітко розглядається основним кандидатом на посаду «великої» Чортківської РДА, яка має поглинути Заліщицьку РДА, як і ще ряд райдержадміністрацій півдня Тернопільщини.

Зауважимо, що Володимира Шипітку не варто плутати з Борисом Шипіткою, котрий був головою Заліщицької РДА часів президентства Порошенка (2015-19 рр). Це всього лиш однофамільці.



