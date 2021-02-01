На‌ ‌Тернопільщині‌ ‌двоє‌ ‌любителів‌ ‌оковитої‌ ‌ледь‌ ‌не‌ ‌замерзли‌ ‌

За минулі вихідні на Тернопільщині стались два схожих за характером випадки, що легко могли стати до смертельними. На щастя, обоє чоловіків залишились живими через те, що поряд вчасно опинились небайдужі люди.

Так, 29 січня, жителя м. Борщів врятували родичі, які знайшли 52-річного чоловіка на території його власного домогосподарства у стані алкогольного сп’яніння. Прибулі медики констатували, що у потерпілого обмороження ІV ступеня обох стоп.

Схожий випадок стався 31 січня, близько 15.00 годин, але вже у сел. Підволочиськ: випадкові перехожі, посеред дня, побачили людина, яка лежала посеред вулиці. Лікарі встановили, що у 31-річного місцевого жителя загальне переохолодження організму, а сам він перебував у стані алкогольне сп’яніння.

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