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Кому пропонують роботу в Чортківській міській раді?

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Чортківська міська рада оголосила конкурс на заміщення вакантної посади:

– головного спеціаліста – інспектора праці відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності міської ради.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОСАДУ:
– громадянство України;
– володіння державною мовою;
– освіта вища, відповідного професійного спрямування;
– стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 1-го року.

Документи приймаються до 6 червня 2019 року.
Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до сектору з кадрових питань апарату міської ради: вул.Тараса Шевченка, 21, кабінет №4 та за телефоном (03552) 3-91-19.

Світлина від Чортківська міська рада.
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