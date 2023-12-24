Господарство «ГАДЗ» стало спонсором двох масштабних спортивних турнірів

Фермерське господарство «ГАДЗ» не лише виготовляє продукти здорового харчування, а й підтримує спортивні ініціативи краю.

Наприкінці року компанія стала партнером двох великих спортивних дійств у Тернополі – Всеукраїнського турніру з вільної боротьби серед чоловіків «Тернове поле» та Всеукраїнського турніру з карате пам’яті Шихана Віталія Кушнірика.

ФГ «ГАДЗ» частувало учасників змагань своєю здоровою продукцією – яблуками, чипсами, соками та пюре.

– До початку повномасштабної війни змагання з карате були міжнародними. До нас приїжджали спортсмени з-за кордону. Зараз дуже нелегко організувати турнір, бо ми відповідальні за безпеку спортсменів. Попри це, все вдалося! Турніру б не було, якби не сильна підтримка наших партнерів, за що їм дуже дякую, – зазначила президентка Тернопільської обласної федерації кіокушин-кан карате Тетяна Чубата.

До слова, ці спортивні турніри зібрали у Тернополі майже чотири сотні спортсменів з різних куточків України.