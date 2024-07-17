Графік відключень світла 18 липня на Тернопільщині

💡 У четвер, 18 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

Графіки відключень на четвер, 18 липня:

### 1 черга

– 06:00-10:00

– 14:00-18:00

– 20:00-24:00

### 2 черга

– 05:00-09:00

– 13:00-17:00

– 19:00-23:00

### 3 черга

– 04:00-08:00

– 11:00-15:00

– 18:00-22:00

### 4 черга

– 02:00-06:00

– 10:00-14:00

– 17:00-21:00

### 5 черга

– 00:00-04:00

– 09:00-13:00

– 16:00-20:00

– 23:00-24:00

### 6 черга

– 00:00-02:00

– 08:00-11:00

– 15:00-19:00

– 21:00-24:00

👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:

https://www.toe.com.ua/news/71

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!