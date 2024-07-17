Графік відключень світла 18 липня на Тернопільщині
💡 У четвер, 18 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
Графіки відключень на четвер, 18 липня:
### 1 черга
– 06:00-10:00
– 14:00-18:00
– 20:00-24:00
### 2 черга
– 05:00-09:00
– 13:00-17:00
– 19:00-23:00
### 3 черга
– 04:00-08:00
– 11:00-15:00
– 18:00-22:00
### 4 черга
– 02:00-06:00
– 10:00-14:00
– 17:00-21:00
### 5 черга
– 00:00-04:00
– 09:00-13:00
– 16:00-20:00
– 23:00-24:00
### 6 черга
– 00:00-02:00
– 08:00-11:00
– 15:00-19:00
– 21:00-24:00
👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:
https://www.toe.com.ua/news/71
🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!