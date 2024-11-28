Графік відключень світла 28 листопада у Тернопільській області
⚠️Увага! Додаткові зміни в застосуванні погодинних вимкнень.
💡 У четвер, 28 листопада на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️08:00-10:00 4 черга
➡️10:00-13:00 5 черга
➡️11:00-14:00 1 черга
➡️11:00-15:00 6 черга
➡️12:00-16:00 2 черга
➡️14:00-17:00 3 черга
➡️15:00-18:00 4 черга
➡️16:00-19:00 5 черга
➡️17:00-20:00 1 черга
➡️18:00-21:00 6 черга
➡️19:00-22:00 2 черга
➡️20:00-23:00 3 черга
➡️21:00-24:00 4 черга
➡️22:00-24:00 5 черга
➡️23:00-24:00 1 черга
👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:
https://www.toe.com.ua/news/71
🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!