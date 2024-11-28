13:40 | 28.11.2024
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Графік відключень світла 28 листопада у Тернопільській області

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⚠️Увага!  Додаткові зміни в застосуванні погодинних вимкнень. 

💡 У четвер, 28 листопада на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

 

 ➡️08:00-10:00  4 черга

 ➡️10:00-13:00  5 черга

 ➡️11:00-14:00  1 черга

 ➡️11:00-15:00  6 черга

 ➡️12:00-16:00  2 черга

 ➡️14:00-17:00  3 черга

 ➡️15:00-18:00  4 черга

 ➡️16:00-19:00  5 черга

 ➡️17:00-20:00  1 черга

 ➡️18:00-21:00  6 черга

 ➡️19:00-22:00  2 черга

 ➡️20:00-23:00  3 черга

 ➡️21:00-24:00  4 черга

 ➡️22:00-24:00  5 черга

 ➡️23:00-24:00  1 черга

👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:

https://www.toe.com.ua/news/71

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

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