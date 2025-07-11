Гроші повернуто! Тернополяни відстояли свої права

Упродовж першого півріччя 2025 року фахівці Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами розглянули 322 звернення громадян. За результатами опрацювання:

257 звернень задоволено ;

65 – отримали роз’яснення ;

споживачам повернуто кошти на загальну суму понад 310 тисяч гривень.

🔎 Аналіз звернень показує:

Найбільше скарг надійшло у сфері торгівлі – 175 звернень (53,85%);

У сфері надання послуг зафіксовано 150 звернень (46,15%),

з них 33 – щодо неналежної роботи житлово-комунальних служб.

📌 Діалог з бізнесом і громадами

З метою підвищення правової обізнаності та попередження порушень, Управління долучилося до регіональної платформи «Діалог влади та бізнесу», ініційованої Тернопільською обласною військовою адміністрацією. У рамках платформи відбувся онлайн-захід на тему:

«Основні вимоги законодавства про захист прав споживачів, дотримання вимог про рекламу, ринковий нагляд та ціноутворення».

Крім того, для представників органів місцевого самоврядування Золотопотіцької територіальної громади проведено практичний семінар-навчання щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

🎓 Підвищення правової культури молоді

Фахівці Управління також активно працювали з молоддю. Навчальні заняття щодо прав споживачів відбулися у:

Тернопільському кооперативному фаховому коледжі,

Тернопільському вищому професійному училищі технологій та дизайну,

Тернопільському фаховому коледжі харчових технологій і торгівлі,

а також у низці закладів загальної середньої освіти.

Такі заходи сприяють формуванню у молоді відповідального ставлення до правових питань у сфері споживання та навчають ефективно відстоювати свої інтереси.