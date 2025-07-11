Гроші повернуто! Тернополяни відстояли свої права
Упродовж першого півріччя 2025 року фахівці Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами розглянули 322 звернення громадян. За результатами опрацювання:
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257 звернень задоволено;
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65 – отримали роз’яснення;
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споживачам повернуто кошти на загальну суму понад 310 тисяч гривень.
🔎 Аналіз звернень показує:
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Найбільше скарг надійшло у сфері торгівлі – 175 звернень (53,85%);
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У сфері надання послуг зафіксовано 150 звернень (46,15%),
з них 33 – щодо неналежної роботи житлово-комунальних служб.
📌 Діалог з бізнесом і громадами
З метою підвищення правової обізнаності та попередження порушень, Управління долучилося до регіональної платформи «Діалог влади та бізнесу», ініційованої Тернопільською обласною військовою адміністрацією. У рамках платформи відбувся онлайн-захід на тему:
«Основні вимоги законодавства про захист прав споживачів, дотримання вимог про рекламу, ринковий нагляд та ціноутворення».
Крім того, для представників органів місцевого самоврядування Золотопотіцької територіальної громади проведено практичний семінар-навчання щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.
🎓 Підвищення правової культури молоді
Фахівці Управління також активно працювали з молоддю. Навчальні заняття щодо прав споживачів відбулися у:
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Тернопільському кооперативному фаховому коледжі,
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Тернопільському вищому професійному училищі технологій та дизайну,
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Тернопільському фаховому коледжі харчових технологій і торгівлі,
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а також у низці закладів загальної середньої освіти.
Такі заходи сприяють формуванню у молоді відповідального ставлення до правових питань у сфері споживання та навчають ефективно відстоювати свої інтереси.