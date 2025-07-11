Не дощ винен: мешканці Тернополя звинувачують міську владу в проблемах із дренажем

У ніч із 9 на 10 липня 2025 року Тернопіль опинився під впливом сильної зливи, внаслідок якої відбулося підтоплення кількох вулиць, житлових будинків і приватних підприємств. За добу на території області випало 57,4 міліметра опадів, що становить 68% місячної норми, повідомила синоптикиня Оксана Озимків.

Найбільше постраждали мешканці будинку на вулиці Коновальця, 20. За словами тернополянки Аліни, рівень води стрімко піднімався зранку: спочатку підтопило двір, а вже за 20 хвилин вода почала проникати у під’їзд і підвал. Люди терміново евакуйовували автомобілі та зверталися до комунальних і рятувальних служб. Рятувальники оперативно відкачували воду за допомогою насосного обладнання.

Жителі будинку вказують на несправність дренажної системи. За словами Володимира, одного з мешканців, бетонна труба-колектор, яка бере початок від Співочого поля та веде до вулиці Галицької, часто переповнена. Ситуація погіршилася після початку будівництва поблизу, що, на думку мешканців, вплинуло на ефективність водовідведення. Після звернень до міської ради та публікацій відео в соцмережах вода почала стрімко спадати.

Аварійна служба «Тернопільводоканалу» провела огляд водостічних систем і долучилася до відкачування води разом із рятувальниками.

На вулиці Галицькій, 37 вода затопила офісні й складські приміщення приватного підприємства, яке спеціалізується на обладнанні для очищення води. За словами представника компанії Ігоря Ігната, затоплено продукцію, частина якої вже непридатна для використання. Остаточну суму збитків ще не визначено, підприємство ліквідовує наслідки самостійно.

Начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради Олег Соколовський зазначив, що комунальні служби працювали цілодобово. У більшості випадків вдалося оперативно прочистити решітки й запобігти масштабним підтопленням. Однак на вулицях Стадникової, Львівській та Галицькій ситуація була складнішою. Особливу увагу звернули на недобудований дощовий колектор, який мав би охопити ділянку від вулиці Енергетичної до Коновальця. Через війну завершити будівництво не вдалося, що і стало однією з причин підтоплень.

За словами Соколовського, колектор має велику пропускну здатність, однак цього разу вода була практично по краю, що свідчить про надзвичайно велику кількість опадів. Завершення цього об’єкта — серед ключових інфраструктурних завдань міста.

Суспільне