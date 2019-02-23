Гриценко назвав п’ять пріоритетів на посту президента

Справедливий суд, енергетична реформа та реформа силового блоку, заходи, спрямовані на протидію трудовій міграції, та вирішення проблеми депрофесіоналізації – такі п’ять пріоритетів на посту президента бачить Анатолій Гриценко.

Про це він сказав на прес-конференції у Кропивницькому.

«Суд буде захищати права, свободи та власність кожної людини на основі закону. Я це гарантую. Ми це зробимо», – сказав кандидат у президенти, розповідаючи про справедливий суд як перший свій пріоритет на посту.

Другим пріоритетом Анатолій Гриценко назвав глибоку реформу системи енергетики. Сюди політик включив і енергозбереження, і тарифну політику. Гриценко підкреслив, що кожна родина має сплачувати за комунальні послуги не більше 15% свого сукупного доходу: «Зараз навпаки. На субсидіях 6 млн. домогосподарств, бо створили корупційну систему за участі олігархату, коли люди неспроможні себе забезпечити».

Третій пріоритет для Гриценка – реформа силового блоку. Кандидат у президенти підкреслив, що в Україні існує багато силових структур, але їх переважна більшість зорієнтована і функціями, і забезпеченням, і системою підготовки на захист влади від народу. Лідер «Громадянської позиції» зазначив, що буде більше людей у формі зі зброєю, які захищатимуть народ України.

Четвертим своїм пріоритетом кандидат назвав комплекс заходів економічного та безпекового характеру, щоб зупинити відтік людей за кордон та стимулювати їх повернення.

«П’яте – вирішення проблеми депрофесіоналізації – створення кадрового потенціалуна всіх рівнях – від робочої професії до міністрів та президентів. Це і комплексна реформи освіти, і стимулювання включення підприємців у систему підготовки», – розповів Гриценко.

Нагадаємо, 21 лютого кандидат у президенти підписав Меморандум про співпрацю з Федерацією роботодавців України.

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