Новини Тернополя 

У Тернополі заборонять в’їзд авто до парку Нацвідродження

Irena 12 Views Прокоментуй!

Сьогодні на сесії Тернопільської міської ради депутати підтримали мій депутатський запит Назара Зелінки щодо заборони руху по пішохідних доріжках Парку Національного Відродження з боку вул. Чубинського.

  • До мене як до депутата міської ради неодноразово зверталися виборці мого округу зі скаргами щодо руху автомобілів по парковій зоні з вул. Чубинського до новозбудованого тенісного корту в парку Національного Відродження, – зазначив Назар Зелінка. – Я неодноразово звертався до адміністрації парку щодо встановлення обмежувачів зі сторони вул. Чубинського для унеможливлення руху автотранспорту пішохідними доріжками в парку. Поруч з Співочим полем є облаштований майданчик для паркування, яким можуть користуватися відвідувачі тенісного корту, але рух автотранспорту по пішохідній зоні є неприпустимий.

Для вирішення цієї проблеми депутат запропонував продовжити наявні розділяючі стовпці до заїзду з вул. Чубинського на цій ділянці, чітко розділивши її на вело-пішохідну та для автотранспорту. Праву смугу (вздовж будинків Вербицького, 7 та 10) запропоновано залишити для руху автотранспорту до паркувального майданчика та до прилеглих будинків, встановивши на в’їзді дорожній знак 4.11 «Рух легкових автомобілів», ліву смугу (вздовж парку) визначити як вело-пішохідну, встановивши на заїзді обмежувачі руху автотранспорту та дорожні знаки 3.21 «В’їзд заборонено» та 4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів».

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