У Тернополі заборонять в’їзд авто до парку Нацвідродження

Сьогодні на сесії Тернопільської міської ради депутати підтримали мій депутатський запит Назара Зелінки щодо заборони руху по пішохідних доріжках Парку Національного Відродження з боку вул. Чубинського.

До мене як до депутата міської ради неодноразово зверталися виборці мого округу зі скаргами щодо руху автомобілів по парковій зоні з вул. Чубинського до новозбудованого тенісного корту в парку Національного Відродження, – зазначив Назар Зелінка. – Я неодноразово звертався до адміністрації парку щодо встановлення обмежувачів зі сторони вул. Чубинського для унеможливлення руху автотранспорту пішохідними доріжками в парку. Поруч з Співочим полем є облаштований майданчик для паркування, яким можуть користуватися відвідувачі тенісного корту, але рух автотранспорту по пішохідній зоні є неприпустимий.

Для вирішення цієї проблеми депутат запропонував продовжити наявні розділяючі стовпці до заїзду з вул. Чубинського на цій ділянці, чітко розділивши її на вело-пішохідну та для автотранспорту. Праву смугу (вздовж будинків Вербицького, 7 та 10) запропоновано залишити для руху автотранспорту до паркувального майданчика та до прилеглих будинків, встановивши на в’їзді дорожній знак 4.11 «Рух легкових автомобілів», ліву смугу (вздовж парку) визначити як вело-пішохідну, встановивши на заїзді обмежувачі руху автотранспорту та дорожні знаки 3.21 «В’їзд заборонено» та 4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів».