Хлопці з Тернопільщини зняли нову версію “Сам у дома 2” (відео)

Приміряти на собе роль Кевіна Маккалістера і кумедних злодюжок із популярного фільму “Сам удома” мріяв майже кожен із нас у дитинстві.

Приміряти на собе роль Кевіна Маккалістера і кумедних злодюжок із популярного фільму “Сам удома” мріяв майже кожен із нас у дитинстві.

Як прийшла ідея зйомки?

Ідея з’явилась ще минулого року, тоді хлопці й зняли свій перший кліп і розмістили його у соцмережах.

“Назар (8 років) і Володя (19 років) дивились фільм. І їм прийшла в голову ідея – чому б самим не зняти щось схоже? Але показати при цьому, яким би було життя Кевіна, якби він жив у нашому селі. Так як минулого року відеоролик усім сподобався, то ми точно знали, що продовженню бути. І цього року зняли другу частину”, – розповідає оператор Павло Мандзюк.

Придумавши сценарій, хлопці чекали коли випаде сніг. І лише вчора, 10 грудня, розпочали зйомку, після неї одразу розпочали монтаж. Зйомка тривала 5 годин, ще 6 – монтаж.

“Зняли усе майже з першого дублю, і результатом ми дуже задоволені”, – продовжує Павло.

На зйомку хлопці не витратили жодної копійки, знімали на фотоапарт.

Сюжет ролика



За сюжетом, батьки 8-річного Назара зникли у день перед Новим роком, а тому хлопчик сам змушений іти в ліс по ялинку. Вже там він зустрічається із злочинцем, якого зіграв Володимир. А далі — усе, як у справжньому “Сам удома”: смішні суперечки, винахідливість малого і щасливий фінал. Ролик активно коментують та поширюють у соцережах.

“Дуже добре відео. Малий справжній актор”, – коментує Інна.

“Дуже якісно знято. Видно,що ви старалися. Так тримати”, – коментує Надія, пише сайт 0352.