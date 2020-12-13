Чим “Бункермуз” не вгодив міській раді?

Заклад «Бункермуз» діє без дозволів та порушує головну норму функціонування закладів громадського харчування в умовах карантину – обов’язкове завершення роботи о 22.00 год. Наразі факти порушень зафіксували на відео поліцейські, – про це повідомляють у міській раді.

Також заклад діє без дозволів на надання послуг громадського харчування. Контролюючим органам керівництво опонує, що «Бункермуз» не ресторан, а – галерея мистецтва. Хоча на своїй офіційній сторінці у Фейсбук «Бункермуз» називають себе рестораном та баром.

Тому не має нічого дивного, що водоканал перекрив водопостачання закладу через відсутність відповідного дозволу. Доки у системі була ще вода, працівники набрали воду у баклахи. Як засвідчують очевидці, такі ємності з водою стояли у туалеті для зливу води та миття рук. Баклахи з водою також стояли на кухні для куховарення та миття посуду.

12 грудня поліція зафіксувала на камеру, як відвідувачі ресторану залишають заклад значно пізніше 22.00год. Останні відвідувачі залишили «Бункермуз» далеко за 12 ночі вже 13 грудня.

Подальшу долю закладу мають вирішувати правоохоронні органи та суд.