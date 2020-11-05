Хлопців, котрі розфарбували вбиральню в парку знайшли: вони тиждень її прибиратимуть

У ніч з 2 на 3 листопада у парку культури та відпочинку ім. І.Франка у Чорткові невідомі розмалювали стіни та двері вбиральні червоною фарбою. Поліцейським Чортківського райвідділу вдалось дуже швидко вийти на слід зловмисників. Ними виявились троє місцевих жителів віком від 19 до 25 років.

А вже сьогодні, 5 листопада, у міській раді відбулась зустріч хлопців та міського голови Чорткова Володимира Шматька. Вони розповіли, що на той момент перебували в стані алкогольного сп’яніння та шкодують про вчинене. Хоча малювали вбиральню лише двоє з них, покарання отримали всі.

За такий необдуманий вчинок на хлопців склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 КУпАП (340-1360 грн). Окрім цього, винуватці повинні повністю відмити понівечену вбиральню та прибиратимуть її двічі на день протягом тижня.