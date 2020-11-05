Бережанська лікарня буде забезпечена новою кисневою станцією на суму 900 тис.грн.

Бережанська центральна районна лікарня буде забезпечена новою кисневою станцією на суму 900 тис. грн, а також отримає співфінансування з місцевого бюджету та бюджету самої лікарні.

Саме це допоможе послабити ситуацію, у разі ще більшого розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Порядок здійснення фінансування:

9 жовтня, згідно з постановою Кабміну «Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров‘я…», було наголошено на потребі придбання кисневих станцій.

19 жовтня голова Тернопільської облдержадміністрації розпорядився, а 20 жовтня на сесії Бережанської районної ради вирішили внести зміни до бюджету на 2020 рік і виділити 900 тис. грн (загальний фонд – 400 тис. і спеціальний – 500 тис.)

Бережанська центральна районна лікарня уже знайшла підрядника для виконання робіт. Він приступить до встановлення станції з виготовлення медичного кисню та розводки до відділень у якомога швидші терміни.