Хотіла купити паливні талони: жінка з Тернопільщини втратила понад 10 тисяч гривень

Жителька Тернопільщини втратила понад 10 тисяч гривень, намагаючись придбати паливні талони через інтернет.

Як повідомили у Тернопільському районному управлінні поліції, жінка знайшла в мережі оголошення про продаж паливних талонів та зв’язалася з продавцем. Після обговорення умов покупки вона погодилася на передоплату і перерахувала на вказаний рахунок 10 800 гривень.

Однак після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а замовленого товару покупчиня так і не отримала. Усвідомивши, що стала жертвою шахраїв, жінка звернулася до поліції.

За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та встановлюють особу зловмисника.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути обережними під час онлайн-покупок, користуватися перевіреними платформами та не переказувати кошти наперед незнайомим продавцям.