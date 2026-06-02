Нічна атака на Хмельниччину: у Волочиську пролунали вибухи

У ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території України. Серед міст, де було чутно численні вибухи, став Волочиськ на Хмельниччині.

За інформацією начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, під час нічної атаки сили протиповітряної оборони збили або подавили дев’ять ворожих безпілотників над територією області.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали приміщення на території підприємств у Хмельницькому районі. У Волочиській міській раді уточнили, що пошкоджено складські приміщення двох місцевих підприємств.

На щастя, за попередніми даними, обійшлося без загиблих і травмованих.

На місцях влучань та падіння уламків працювали екстрені служби. До ліквідації наслідків атаки та гасіння пожеж залучалися підрозділи ДСНС.

У міській раді закликали жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки під час ворожих атак.