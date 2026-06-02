Під час виконання бойового завдання загинув молодий захисник Руслан Ільчун з Тернопільщини

Біль і невимовний сум огортає наші серця. Захищаючи Україну, загинув житель селища Залізці – РУСЛАН ІЛЬЧУНовідомляє селищний голова Андрій Нога.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 21 травня 2026р. під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Воздвижівка, Запорізької області обірвалося життя відважного воїна Героя, ІЛЬЧУНА РУСЛАНА ФЕДОРОВИЧА, 16.09.1991 року народження.

Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Його мужність, стійкість та відданість своїй землі назавжди залишаться прикладом для кожного з нас.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя. Жодні слова не вгамують біль цієї втрати, але пам’ять про його подвиг житиме вічно.

Слава Україні!

Героям слава!

Поділіться:









