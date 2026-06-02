На Хмельниччині після нічної атаки працювали 66 рятувальників і 15 одиниць технік

У ніч на 2 червня Хмельниччина зазнала чергової атаки російських безпілотників. Одним із міст, де лунали вибухи, став Волочиськ.

За інформацією начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, сили протиповітряної оборони збили або подавили дев’ять ворожих дронів над територією області.

Втім, внаслідок атаки пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. У Волочиській міській раді повідомили про пошкодження складських приміщень двох місцевих підприємств.

У ДСНС уточнили, що після ворожого удару на території цивільних підприємств виникли пожежі на чотирьох локаціях. До ліквідації наслідків атаки залучили 66 рятувальників та 15 одиниць спеціальної техніки.

На щастя, за даними обласної військової адміністрації, міської ради та рятувальників, загиблих і травмованих немає.

Наразі відповідні служби продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки та встановлюють обсяги завданих збитків.