Під час атаки на Київ постраждали двоє енергетиків ДТЕК

Під час чергової ворожої атаки на Київ постраждали двоє працівників енергетичної компанії ДТЕК.

Про це повідомили в компанії. Зазначається, що травмованим енергетикам надають усю необхідну допомогу та підтримку. У ДТЕК побажали колегам якнайшвидшого одужання.

Попри постійну небезпеку та ризики для працівників енергетичної галузі, фахівці продовжують цілодобово працювати над забезпеченням стабільного електропостачання.

«Битва за світло триває», – наголосили в компанії.