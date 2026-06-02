Під час атаки на Київ постраждали двоє енергетиків ДТЕК
Під час чергової ворожої атаки на Київ постраждали двоє працівників енергетичної компанії ДТЕК.
Про це повідомили в компанії. Зазначається, що травмованим енергетикам надають усю необхідну допомогу та підтримку. У ДТЕК побажали колегам якнайшвидшого одужання.
Попри постійну небезпеку та ризики для працівників енергетичної галузі, фахівці продовжують цілодобово працювати над забезпеченням стабільного електропостачання.
«Битва за світло триває», – наголосили в компанії.