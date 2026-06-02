У Теребовлі чоловік із ножем кинувся на поліцейських під час перевірки

Жителю Теребовлі повідомлено про підозру за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Інцидент стався під час патрулювання співробітниками групи реагування патрульної поліції відділення поліції №3 м. Теребовля. Правоохоронці зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм — 33-річним місцевим жителем — поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився проходити огляд як на місці зупинки, так і в медичному закладі.

Під час оформлення адміністративних матеріалів чоловік почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою, погрожував поліцейським фізичною розправою, а згодом дістав ніж із багажника свого автомобіля.

Правоохоронці припинили протиправні дії та затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Ніж вилучено та направлено на експертизу.

Як з’ясувалося, затриманий є військовослужбовцем і перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини.

Слідчі поліції повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.