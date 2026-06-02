Де на Тернопільщині ремонтували дороги минулого тижня?

Минулого тижня концентрували увагу на ділянках дороги Р-39 поблизу та в населеному пункті Чистилів. Там дорожні бригади влаштували гаряче асфальтобетонне покриття картами. Також виконали роботи з фрезерування зношеного покриття в місті Теребовля, де дорога Р-87 суміщається з вулицею Тараса Шевченка. Саме цією вулицею передбачено об’їзд для легкового транспорту під час капітального ремонту мосту на трасі М-19.