Де на Тернопільщині ремонтували дороги минулого тижня?
Продовжуємо працювати над відновленням дорожнього покриття картами на автошляхах державного значення Р-39 Броди – Тернопіль та Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів. Ці траси мають важливе логістичне значення та високу інтенсивність руху.
Минулого тижня концентрували увагу на ділянках дороги Р-39 поблизу та в населеному пункті Чистилів. Там дорожні бригади влаштували гаряче асфальтобетонне покриття картами. Також виконали роботи з фрезерування зношеного покриття в місті Теребовля, де дорога Р-87 суміщається з вулицею Тараса Шевченка. Саме цією вулицею передбачено об’їзд для легкового транспорту під час капітального ремонту мосту на трасі М-19.
Рух транспорту на ділянках ремонту не обмежували. Проїзд автомобілів здійснюється в реверсному режимі.
Також продовжуємо роботи з ліквідації точкової ямковості на територіальних дорогах області. Підрядні організації використовують струменевий метод усунення пошкоджень дорожнього покриття.
Сьогодні через дощову погоду роботи призупинили. З відновленням сприятливих погодних умов дорожньо-ремонтні роботи продовжимо.
До водіїв незмінне прохання: дотримуватися правил дорожнього руху, зважати на встановлені тимчасові знаки та обережно проїжджати ділянки ремонту.