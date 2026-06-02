12:17 | 2.06.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Важлива інформація для водіїв: у Теребовлі на рік обмежили рух на трасі М-19

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Як повідомили правоохоронці, з 8:00 2 червня 2026 року до 8:00 2 червня 2027 року буде перекрито рух усіх видів транспорту на ділянці міжнародної автодороги М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече в межах міста Теребовля.

У зв’язку з проведенням капітального ремонту мосту водіїв просять завчасно планувати маршрути та користуватися дорогами об’їзду.

Об’їхати перекриту ділянку можна такими автошляхами:

  • Р-87 Галич — Підгайці — Сатанів;
  • Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль;
  • Т-20-01 Тернопіль — Чортків — Скала-Подільська.

Водіїв закликають бути уважними, стежити за дорожніми знаками та дотримуватися правил дорожнього руху.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *