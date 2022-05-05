Хотіли молитися за мир українською: на Тернопільщині шоста релігійна громада перейшла до ПЦУ

Хотіли молитися за мир українською мовою. Жителі села Жолобки Шумської громади ініціювали перехід до Православної Церкви України. Люди зібрали майже дві сотні підписів, провели збори та вже два тижні слухають службу українською.

“З 1989 року почали будувати храм, закінчили в 1991 році”, – каже виконувач обов’язків старости села Жолобки Василь Трищук.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Василь Трищук

Василь Трищук розповідає, усі ці роки храм входив до Української православної церкви. Молитви на стінах – старослов‘янською, такою ж і велись богослужіння. Зараз, каже чоловік, думають над тим, щоб перемалювати ці молитви українською.

Василь Трищук розповів про Євангеліє, яке їм дали, коли громада приєдналась до Православної церкви України:

“Все українською мовою, все доступно і зрозуміло”.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Престол

Вийти з Української Православної Церкви вирішили після повномасштабного вторгнення російських військ. Розповідає житель села Віктор Козачук. Він збирав підписи в односельчан і необхідні документи. Чоловік каже, уся процедура зайняла 3 дні:

“Зовсім нескладна процедура. Просто люди чекали ініціатора, а так все спокійно пройшло, без всяких проблем”.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Прихожани

Серед тих, хто підтримав приєднання до Православної Церкви України, Валентина Козачук.

“Ми українці і хочемо рідної української мови, щоб молитва була українською. А хто не хоче, то нехай їде в Москву, до Путіна”, – каже Козачук.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Валентина Козачук

Сьогодні парафіяни молились за українських воїнів. Любов Денчук прийшла з 6-річною онукою.

“Ходжу часто, з ними стараюсь ходити, привчаю дітей до церкви, щоб вона знали і щоб вони чули українську мову”, – каже Денчук.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Любов Денчук

Після переходу в церкві змінився і священник. Він приїжджає сюди з Тернополя лише на недільну службу. З попереднім священником нам поспілкуватись не вдалось. Василь Трищук розповідає, пропонували йому переходити разом з ними, але він відмовився:

“Він сказав, що не хоче, не захотів. А зараз нам наразі дали тернопільського молодого священника. Може ще не дуже має практики, але чуємо своє, українське”.

Загалом з початку повномасштабної війни на Тернопільщині до Православної Церкви України перейшли 6 релігійних громад.

“Вже певні норми врегулювалися. Але знову ж таки, багато цих речей досі приводять до судів, які теж по-різному можуть трактувати питання переходу. Якщо ми говоримо конкретно про Тернопільщину, то тут, в принципі, всі громади, які на сьогодні вирішили здійснити перехід, і, звичайно ж, по декількох громадах були відкриті провадження з боку представників московського патріархату, всі ці суди виграли і громади ці свої конституційні права змогли захистити”, – каже Архієпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Нестор Суспільне