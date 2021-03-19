Хто допоміг скасувати понад 10000 гривень боргу та повернути субсидію 89 річній жінці

До Чортківського місцевого центру звернулась пані Надія, 1932 року народження, з приводу припинення виплати житлової субсидії. Для жіночки похилого віку вона була вагомою допомогою, тому рішення управління праці та соціального захисту про її припинення стало неприємною несподіванкою для клієнтки центру.

У травні 2019 року жінка звернулась за призначенням субсидії. В ході перевірки заяви та декларації в управлінні праці та соціального захисту порушень не виявили і призначили субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг по квітень місяць 2020 року включно.

Проте, рішенням цього ж управління від 11 березня 2020 року надання раніше призначеної житлової субсидії припинено, мотивуючи це не відображенням у декларації зареєстрованої за членом сім’ї – дочкою придбаної квартири.

У червні 2020 року бабуся отримала від Управління праці та соціального захисту населення претензію про повернення житлових субсидій на суму 10578,96 грн.

Пенсіонерка не погодилася із таким рішенням та звернулася за безоплатною правовою допомогою до Чортківського місцевого центру, де їй призначили адвоката Юрія Захарчука.

Роз’яснення адвоката.

У розділі V декларації вказується інформація про придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, яка на дату купівлі перевищує 50 тисяч гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії. Пані Надія не вказала у декларації квартиру, оскільки її дочка придбала у 2007 році, проте зареєструвала у Державному реєстрі речових прав у 2018 році.

Під час укладення договору купівлі продажу нотаріус не був уповноважений проводити державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Цим повноваженням нотаріус наділений з 1 січня 2013 року, згідно з Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» – зазначає адвокат.

В інтересах громадянки Л. адвокат підготував та подав адміністративний позов про визнання дій Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації протиправними та скасування рішення про припинення житлових субсидій.

09 листопада 2020 року Тернопільський окружний адміністративний суд виніс рішення, яким позовні вимоги задовольнив. Визнав протиправним та скасував рішення Управління праці та соціального захисту населення про припинення виплати грошової субсидії з травня 2019 року по квітень 2020 року пані Надії.

Суд також зобов`язав орган влади відновити нашій клієнтці нарахування та виплату субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з дати припинення виплати – з 01.03.2020 року.

Станом на сьогодні пані Надія отримує субсидію від держави, а борг, який хотіли незаконно стягнути, скасований. Не мовчи про порушення прав. Система безоплатної правової допомоги завжди поруч!

З рішенням суду можна ознайомитись тут.