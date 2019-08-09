Хто покриває нелегальні заправки на Тернопільщині?



Про черговий випадок безкарної роботи нелегальних заправок на Тернопільщині пише у мережі Фейсбук Володимир Бойко.

27 березня 2019 року прес-служба тернопільського ДФС на своєму сайті прозвітувала про припинення діяльності трьох нелегальних автозаправок.

Серед них і АЗС в Кременці, що здійснювала свою діяльність без жодних дозвільних документів та минаючи будь-які податкові платежі до бюджету.

Фіскали купили 10 літрів дизельного пального, а після цього оформили протокол про адміністративне правопорушення. Окрім цього вилучили велику кількість солярки, ємкості та обладнання. Але, як виявилося, матеріали про адміністративне правопорушення не містили доказів незаконної діяльності АЗС. Через це суд не лише закрив провадження в цій справі, але й повернув дизельне пальне та все обладнання порушнику.

Враховуючи те, що таких випадків лише в цьому році було декілька, можна стверджувати, що або тернопільські фіскали є неуками і не можуть належним чином довести вину правопорушників, або вони роблять це навмисно, можливо, і не безкоштовно. В будь-якому випадку в дурнях залишається український народ, – пише чоловік.