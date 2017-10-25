Хто приніс на Тернопільщину африканську чуму. Знайшли винних

Нещодавно відбулося позачергове засідання ДНПК при Тернопільській обласній державній адміністрації, на якому обговорили епізоотичну ситуацію щодо африканської чуми свиней на території області.

Начальник відділу протиепізоотичної роботи ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Володимир Марків доповів учасникам засідання про заходи, які проводяться щодо локалізації джерела збудника АЧС та ліквідації захворювання на території с. Бариш, Бучацького району.

За словами першого заступника начальника ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Володимира Богоноса, однією з причин спалаху АЧС у приватному домогосподарстві є заготівельники, які часто приїжджають до даного населеного пункту з метою придбання ВРХ та свиней. Зазвичай, їхні транспортні засоби облаштовані неналежним чином, а також, навряд чи проводиться дезинфекція. Фахівці Держпродспоживслужби разом з сільським головою проводять роз’яснювальну роботу для мешканців села, які утримують свиней, робоча група також встановила контрольно-пропускний пункт на дорозі, яка веде в село і з села, та перекопала усі 26 польових доріг, які ведуть до села.

За словами начальника ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василя Хомінця, сьогодні наше основне завдання – це недопущення потрапляння м’яса свиней на ринки області з цієї зони, що в майбутньому може розширити географію спалахів.

Враховуючи даний випадок, Державна надзвичайна протиепізоотична комісія одноголосно прийняла рішення:

Вважати ситуацію щодо спалаху АЧС у даному населеному пункті загрозливою. Зобов’язати керівників та власників свиноговподарств:

Не підтримувати господарських зв’язків з неблагополучним щодо АЧС пунктом та загрозливою зоною;

Забезпечити функціонування господарств у «закритому режимі»;

Визначити на на території Бучацького та суміжних районів перелік населених пунктів, які перебувають у 10-кілометровій зоні нагляду і проводити там контроль за епізоотичною ситуацією, а саме – на території Бучацького району: села Вербятин, Озеряни, Переволока, Рукомиш, Жизномир, Сороки, Зубрець, Звенигород, Підзамочок, Ліщанці, Стінка, Пороова, Соколів, Русилів, Пишківці, Трибухівці, Малі Заліщики, Зариванці, Зелена, Курдибанівка, Старі Петликівці та місто Бучач. Монастириського району: села Олеща, Ковалівка, Савелівка, Григорів, Бертники, Чехів, Дубенки, Велеснів, Залісся, Садове, Комарівка, Світле, Гончарівка, Криниця, Вербка, Коропець, місто Монастириська. Заборонити вивезення свиней та продукції свинарства із зони захисту. Забезпечити дієвий контроль за переміщенням живих свиней та продукції свинарства по території області. Заборонити реалізацію м’яса свиней та продукції з них на ринках міст Бучач та Монастириська.

Карантин з неблагополучного пункту зняти за рішенням ДНПК через 40 діб після виконання усіх пунктів Плану заходів.