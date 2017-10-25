Ставимо перед собою завдання всебічно розвивати Хоростківську ОТГ, – Степан Гладун

«Ремонт доріг, будівництво очисних споруд, благоустрій міста, реконструкція освітніх закладів, об’єктів соціальної інфраструктури, підтримка талановитої молоді у різних сферах – освіті, культурі, спорті. Це пріоритети роботи нашої команди. Зробимо усе, аби усі населені пункти громади були привабливими», – каже кандидат на посаду голови Хоростківської об’єднаної територіальної громади Степан Гладун, який вже майже два роки є мером Хоросткова. Про головні пріоритети роботи і заплановані проекти – далі в матеріалі.

– Які проекти будете втілювати першочергово, якщо вас оберуть головою Хоростківської ОТГ?

– Першочерговим завданням перед собою ставлю здійснення капітального ремонту всіх під’їзних доріг та забезпечити повне вуличне освітлення в усіх населених пунктах громади. Дуже важливим питанням у цьому контексті є транспортне сполучення між населеними пунктами. Плануємо відкрити маршрут для міського автобуса в Хоросткові та у всіх населених пунктах об’єднаної громади. Будемо приділяти велику увагу також розвитку соціальної інфраструктури – йдеться про освітні, медичні заклади. У наших планах – відновлення роботи лікарні та створення діагностичного центру для жителів громади. Також пріоритетом є напрямок екології, плануємо запровадити вивезення та утилізацію твердих побутових відходів.

– Що є пріоритетом з точки зору облаштування інфраструктури?

– Дороги – це основа розвитку інфраструктури. У населених пунктах громади, зокрема у селах Перемилів, Верхівці, Клювинці, Сорока необхідно провести ремонт вулично-дорожньої мережі. Адже дороги дуже зношені. У с. Великий та Малий Говилів потрібно здійснити капітальний ремонт дороги Хоростків – Говилів. Ремонт центральної дороги по вул. Шевченка та загалом вулично-дорожньої мережі плануємо зробити у селі Хлопівка. А в с. Увисла – реалізувати проект з капітального ремонту вул. Церковної. Що стосується Хоросткова, роботи ведуться активно. На семи вулицях міста зроблено поточний ремонт Триває капітальний ремонт центральної дороги міста по вул. Незалежності, протяжністю 1,2 км. Ця дорога не ремонтувалась більше 20 років. Окрім цього, відновили роботу фонтану по вул. Івасюка (селище цукрового заводу), який не працював більше 25 років. Нещодавно звершилася реконструкція скверу Д. Макогона, біля фонтану.

– Які плани щодо розбудови інфраструктури в освітніх закладах населених пунктів громади?

– У с. Перемилів, Верхівці, Великий та Малий Говилів, с. Сорока плануємо здійснити капітальний ремонт даху шкіл. А в с. Клювинці необхідно провести капітальний ремонт системи опалення школи. У школі №2 (опорна школа), що в Хоросткові, плануємо закінчити утеплення фасаду школи та зробити капітальний ремонт системи опалення, а також капітальний ремонт площі перед основним корпусом зі встановленням бруківки. Енергоефективні технології будемо впроваджувати у школі-гімназії №1 – йдеться про встановлення метало-пластикових вікон та утеплення фасаду навчального закладу. У наших планах також – здійснити капітальний ремонт даху та господарського приміщення садочку №2 «Калина». У садочку №1 «Колосок» – встановлення твердопаливного котла та будівництво піднавісу на дрова. А в садочках «Калина» та «Колосок» розпочнеться будівництво дитячо-спортивних майданчиків. У с.Перемилів, Верхівці проведемо капітальний ремонт даху дитячого садочку. А в с.Клювинці необхідно утеплити фасад дитячого садочку.

– Ви неодноразово зазначали, що прагнете повернути Хоросткову його традиції європейського центру культури. Які заходи вживаєте у цьому напрямку?

– Велику увагу надаємо відновленню будинків культури. У Хоросткові провели ремонт Будинку культури, який був закритий більше 20 років. Ремонт фасаду, фундаменту проведено у Карашинецькому Будинку культури. У 2016 році у нашому місті ми створили танцювальний колектив «Едельвейс», в якому на сьогодні займаються близько 100 дітей не тільки з Хоросткова, а й з навколишніх населених пунктів. Зараз працюємо над створенням драматичного гуртка при міському центрі культури та дозвілля.

Плани щодо розвитку Хоростківської міської об’єднаної територіальної громади:

1) Відкриття маршруту для міського автобуса в м. Хоросткові та всіх населених пунктах об’єднаної громади;

2) Відновлення роботи лікарні та створення діагностичного центру для жителів громади;

3) Створення при міському комунальному підприємстві МКП «Комунальник» ремонтно- дорожньої дільниці;

4) Школа №2 (Опорна школа);

– Закінчення утеплення фасаду школи та зробити капітальний ремонт системи опалення;

-Капітальний ремонт площі перед основним корпусом зі встановленням бруківки;

5) Школа – гімназія №1;

– Впровадження енергоефективних технологій:

– Встановлення метало-пластикових вікон;

– Утеплення фасаду школи.

6) Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям;

7) Капітальний ремонт даху у садочку №2 «Калина» та капітальний ремонт господарського приміщення;

8) Встановлення твердопаливного котла та будівництво піднавісу на дрова у садочку №1 «Колосок»;

9) Будівництво дитячо-спортивних майданчиків, у садочках «Калина» та «Колосок»;

10) Капітальний ремонт системи опалення у міському будинку культури (цукровий завод);

11) Облаштування щоденного ринку у місті;

12) Реконструкція доріг: вул. Руська, вул. Висока, вул. Голосна, вул. Торгова, вул.Дружби, вул. Вибранівська;

11) Поточний ремонт всіх міських комунальних вулиць міста;

12) Реконструкція тротуарів: по вул. Незалежності (від моста – до залізничного переїзду), по вул. Кн.Володимира (від перехрестя вул. Торгової до с. Хлопівка);

13) Поточний ремонт, будівництво та реконструкція системи водопостачання та водовідведення;

14) Будівництво свердловини для централізованого водопостачання у с. Карашинці;

15) Взяття на облік дендрологічного парку з метою його реконструкції та відновлення;

16) Здійснити капітальний ремонт всіх під’їзних доріг;

17) Запровадити: вивезення та утилізацію твердих побутових відходів; роздільний збір ТПВ;

18) Забезпечити повне вуличне освітлення в усіх населених пунктах громади;

19) Сприяти розвитку молоді у напрямку культури та спорту;

20) Поліпшення матеріальної бази комунальних установ сіл громади.