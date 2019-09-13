Хто в Чорткові може безкоштовно отримати індивідуальний бак для сміття?

Чортків переходить на планово-подвірну систему збору сміття. Кожен власник приватного будинку повинен придбати індивідуальний сміттєвий контейнер. Бак знаходитиметься у кожного на подвір’ї, а у день вивезення сміття його треба викотити на дорогу. Така система вже давно успішно практикується у низці країн Європи.

Купити контейнери можна в магазині «Молоток» (вул. В. Великого, 31А), «Все для дому» (вул. Ринок) чи замовити в Інтернеті. До слова, вартість одного сміттєвого бака об’ємом 120 л становить орієнтовно 700-1000 грн.

Оскільки придбати контейнер за таку суму можуть собі дозволити не всі, у рамках Програми «Поводження з ТВП на території м. Чорткова на 2018-2020 рр.» міська рада за кошти платників податків через систему державних закупівель «ProZorro» закупляє баки для пільгових категорій населення, а саме:

– інвалідам І та ІІ групи;

– сім’ям учасників війн;

– багатодітним та малозабезпеченим сім’ям;

– одиноким пенсіонерам. Аби претендувати на отримання бака, слід звернутись у відділ ЖКГ та благоустрою міської ради (нульовий поверх) із відповідною заявою, а також надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, документ, що підтверджує інвалідність. Одинокі пенсіонери та малозабезпечені сім’ї повинні також надати акт про матеріально-побутові умови від депутата округу.