Медичні заклади Тернопільщини отримають обладнання з Німеччини

Про це повідомлено під час засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги під головуванням директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадима Боярського, яке відбулося 10 вересня.

Під час засідання вирішили визнати гуманітарною допомогою вантажі, які надійшли з Федеративної Республіки Німеччини для потреб Шумської, Кременецької, Бучацької, Теребовлянської районних лікарень, Тернопільської обласної дитячої лікарні, Тернопільського онкологічного диспансеру та Тернопільської центральної районної лікарні.

Крім того, за інформацією Тернопільської ОДА, комісія рекомендує обласній державній адміністрації визнати гуманітарною допомогою один легковий автомобіль, який надійшов з Республіки Польща для забезпечення особи з інвалідністю та передати у власність легковий автомобіль після смерті особи з інвалідністю – спадкоємцю.

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації