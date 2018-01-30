На ставку в Гусятині влаштували лижні гонки

Любителі спорту зустріли «Спортивну зиму» лижними гонками на ставку у селищі Гусятин.

Учасники змагались у трьох вікових групах, долаючи трасу у п’ять кілометрів. Результати виявились такими: у віковій групі до 17 років перемогу здобув Олександр Кіндзер, у віковій групі від 17 до 35 років перемогу здобув Василь Рога, у віковій групі 35 років і старші першим став Ігор Троян.

Переможці та призери лижних гонок отримали грамоти та медалі від організаторів – Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та Гусятинського районного комунального підприємства ФСТ «Колос – спорт для всіх».

Джерело: Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”