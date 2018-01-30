Тернопільський суд частково задовольнив скаргу матері по встановленню факту загибелі її сина в АТО

Апеляційний суд Тернопільської області частково задовольнив скаргу матері Ярослава Якубіка по встановленню факту загибелі її сина в АТО, – про це повідомляє прес-служба суду.

У серпні 2016 року з заявою до суду звернулась інвалід 2 групи Якубік Г. С. та просила встановити факт, що її син, Ростислав Якубік із листопада 2014 року по 12 лютого 2015 року проходив військову службу в складі 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар” військової частини В0624 Збройних Сил України. 12 лютого 2015 року під час артилерійського обстрілу м. Щастя Луганської області він помер внаслідок зупинки серця.

В обґрунтування своїх вимог позивачка посилалась на покази свідків, які служили разом із сином і отримали статус учасника АТО, та публікації у ЗМІ. Встановлення даного факту їй необхідно для отримання офіційних документів, оскільки вважає, що, як мама загиблого воїна, має право на підвищену пенсію та пільги.

Ухвалою суду першої інстанції заяву Якубік Ганни Степанівни залишено без розгляду на тій підставі, що в даній справі існує спір про право, яке вирішується в порядку позовного провадження, оскільки заінтересовані особи – військова частина польова пошта В2950 Міністерства оборони України Полтавського обласного військового комісаріату та Тернопільський обласний військовий комісаріат заперечують обставини, які просить встановити заявник, що прямо вказує на наявність підстав для вирішення даного питання в позовному провадженні, що забезпечить рівні права та умови доказування сторонам у спорі.

Апеляційний суд не погодився з таким висновком, оскільки встановлення даного факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право, який може розглядатися у порядку позовного провадження, та постановив: ухвалу Козівського районного суду скасувати, а справу направити на для продовження розгляду до суду першої інстанції.