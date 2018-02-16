«Шлюб за добу» на все життя: у Гусятині водночас побралися чотири пари. Фото

У День закоханих у Гусятинському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану водночас одружились чотири пари.

Урочиста церемонія відбулась на площі Т. Шевченка в Гусятині 14 лютого у рамках проектів Міністерства юстиції України «Я маю право», «Шлюб за добу» та «Кохання поза часом».

“Дуже приємно, що саме під егідою Мін’юсту створюються нові сім’ї, — зазначила начальник Гусятинського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Зоряна Будзінська. — Власне, «Шлюб за добу» – це в нас перший етап, а другий – ми відразу після народження дитинки видаємо свідоцтво про народження у пологовому будинку. 14 лютого двері РАЦСів по всій Україні не зачинялися аж до опівночі, щоб усі охочі закохані пари змогли побратися в цей символічний день. «Шлюб за добу» на все життя – нова мода святкувати День всіх закоханих від Мін’юсту! ”.

За повідомленням Віталія Остафійчука.