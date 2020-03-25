Хворих на коронавірус з районів більше не везтимуть у Тернопіль

Про це голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш заявив у прямому ефірі Суспільне Тернопіль, повідомляє Область.

За словами чиновника, хворих з районів, будуть лікувати у районах. Невдовзі буде список лікарень, які саме будуть приймати хворих на коронавірус, у районах.

Поки що практично усіх хворих на коронавірус в Тернопільській області, а їх є уже четверо – лікують у Тернополі. Тільки одна жінка перебуває у реанімації Монастириської районної лікарні