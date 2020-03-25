Кредит без поручителя – чи дійсно це існує?

Поручитель – це особа, яка може гарантувати (часто просто своєю присутністю), що заявник виплатить усі борги вчасно і що, в разі чого, поручитель зможе допомогти виплатити заявникові його борги. При оформленні банківських кредитів наявність поручителя обов’язкова, тому багатьом потенційним заявникам це створює перешкоди на шляху оформлення позики. У МФО та МКК (мікрофінансових та мікрокредитних організаціях) вимоги до поруки мінімальні або взагалі відсутні, що суттєво збільшує можливості для заявників по всій Україні, незалежно від суми позики.

Знаходимо кредити без поручителя

Знайти кредитні платформи, які видають кредити без поручителів можна з допомогою оглядових сервісних сайтів. Одним з таких є https://go-credits.com. Цей сайт збирає в один каталог всі українські кредитні платформи та пише на них огляди. Деякі з них згруповані у категорії на зразок «кредити під 0 відсотків», «кредити для студентів», «кращі кредитні картки України» і т.п. У категорії «кредити онлайн без поручителів» ви можете знайти ТОП-3 кредитних сайти, які видають позики без даних про поручителів.

Яким чином оглядові сервіси перевіряють, що кредит точно видається без поручителів?

У кожного оглядового сервісу є своя політика написання оглядів та ведення каталогів, і автори Go-credits притримуються своєї стратегії: вони детально вивчають сайт кредитної платформи та співставляють побачене з відгуками заявників тої чи іншої платформи. Кожен огляд пишеться по певних критеріях:

доступні кредитні діапазони;

терміни повернення кредиту;

проценти по кредитам;

документація для оформлення заявки;

інструкція по реєстрації;

швидкість рішення по заявці;

якість сайту;

консультації та графік роботи платформи;

відгуки заявників з інших сайтів;

висновок авторів оглядового сервісу;

публічна інформація про кредитний сайт.

Для отримання усіх цих даних автори навіть вивчають умови договору та фінансову інформацію кредитної організації. Це все робиться для того, щоб забезпечити максимальну прозорість інформації для потенційного заявника та допомогти йому обрати дійсно вигідний та довірений кредит.

На сторінці «Кредити онлайн без поручителів» можна знайти не тільки коротке порівняння трьох платформ без поручителів, а й дізнатися, як самотужки визначити з інформації на сайті, чи дійсно позики видаються без гарантій з боку третіх осіб. Всі поради підкріплюються скріншотами з існуючих кредитних сайтів.

Зауважте, що автори виносять «вердикт» у кінці огляду, базуючись на тій інформації, що розміщена на сайті кредитної організації – якщо в процесі реєстрації або після підписання договору відкриваються нові, неприємні деталі співробітництва з кредитною платформою, то ніякого відношення до цього Go-credits не має. Однак, пошук та порівняння кредитних сайтів самотужки зайняли би значно більше часу та зусиль, тому в цьому плані оглядові сервіси дійсно є незамінними. Попри те, що вся інформація на таких сайтах дається безкоштовно та у відкритому доступі.



Тепер можемо підтвердити – кредит без поручителя таки існує! Залишилось знайти його у правильному місці. Успіхів!