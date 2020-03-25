Карантин ще на 30 днів і надзвичайну ситуацію на всю країну планують у Кабміні

Кабінет міністрів планує продовжити карантинні заходи на 30 днів і розширити надзвичайну ситуацію на всю Україну.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 березня, на якому члени Кабінету міністрів перебувають у масках.

Пряма мова Шмигаля: “Статистика продовжує погіршуватися, тому сьогодні Кабінет міністрів розгляне питання запровадження надзвичайної ситуації на всій території України і переведення в режим надзвичайної ситуації єдиної державної системи цивільного захисту.

Режим надзвичайної ситуації планується ввести на 30 днів. Відповідно, всі карантинні заходи також плануємо продовжити на 30 днів”.

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