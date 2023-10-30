«Infiniti» виїхав зустрічну на смугу. Подробиці моторошної трагедії під Чортковом

Ми вже повідомляли, що під Чортковом моторошна аварія забрала життя людини.

На автодорозі Монастириська-Бучач-Чортків-Скала Подільська водій автомобіля «Infiniti FX35» виїхав на смугу руху зустрічного руху та врізався у «Peugeot 406».

Кермувальник «Peugeot 406» від отриманих травм помер на місці події. Пасажира з його авто, а також водія та трьох пасажирів з іншого транспортного засобу з переломами та травмами доправили до лікарні. Серед потерпілих – чотирирічна дівчинка.

Водія «Infiniti FX35» затримали відповідно до статті 208 КПК. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Обидва факти внесені в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство, – повідомляють у поліції.

Як писали читачі “Погляду”, до винуватець ДТП Дмитро К., син Чортківської судді – пані Л.

Він був п’яний, а в Чортківській лікарні наші лікарі роблять його «тверезим» та покривають сина судді. Вже не один раз він був зупинений у Чорткові п’яний за кермом. ЗАГИНУЛА ОДНА ЛЮДИНА, Батько прекрасних двох доньок, зараз в лікарні його дружина, матір прекрасних двох доньок, вимагаємо справедливості і просимо зайнятись цією справою! – просять наші читачі.