Володимир Ханас з командою за 20 км від фронту створювали проект “Прифронтове життя”
ЖИТТЯ В ПРИФРОНТОВІЙ ЗОНІ…
Дві громади Запорізької області – Кушугумська (20 км від фронту) та Комишуваська (30 км від фронту), стали місцем зустрічі кількох світів: зраненої окупацією України та тієї України, яка спрямовує всі сили на супротив та взаємодопомогу.
Команда проєкту проїхала селами Кушугумської, Комишуваської та Широківської громад, відвідала селище Приморське, у Запоріжжі поспілкувалася із місцевими волонтерами та представниками і представницями Чернігівської та Федорівської громад, які зараз окуповані.
В процесі роботи над матеріалом народився слоган проєкту – «Історії української єдності», який найкраще ілюструє головну ідею циклу «Прифронтове життя». Всі герої і героїні, із якими ми працювали у кадрі та поза кадром, незважаючи на те, що самі перебували у складних життєвих обставинах, не складали рук, а продовжували працювати, діяти, робили все, щоб допомогти іншим і це якнайкраще характеризує українців як націю, яка протистоїть агресору.
У двох серіях циклу показані основні проблеми громад регіону, пов’язані із війною:
– прифронтове положення (обстріли, руйнування, гуманітарна криза)
– тимчасова окупація (трагедії людей, гуманітарні виклики)
– робота із ВПО, збільшення чисельності населення, волонтерство (для громад, які знаходяться на другій лінії фронту).
Переглянувши документальний цикл, глядач зможе краще розуміти людей, які проживають у прифронтових регіонах, їхні проблеми та емоції…
Історії єдності українців в документальному циклі «Прифронтове життя» – незабаром. Вподобайте нашу сторінку, щоб не пропустити прем’єру.
Режисерка фільму: Марія ЯРЕМЧУК
Продюсер: Володимир ХАНАС
У Тернополі презентація відбудеться 7-8 листопада в Тернополі, а 9-го перший показ на місцевому телебаченні ТV-4.