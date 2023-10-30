Володимир Ханас з командою за 20 км від фронту створювали проект “Прифронтове життя”

ЖИТТЯ В ПРИФРОНТОВІЙ ЗОНІ… Дві громади Запорізької області – Кушугумська (20 км від фронту) та Комишуваська (30 км від фронту), стали місцем зустрічі кількох світів: зраненої окупацією України та тієї України, яка спрямовує всі сили на супротив та взаємодопомогу.

Команда проєкту проїхала селами Кушугумської, Комишуваської та Широківської громад, відвідала селище Приморське, у Запоріжжі поспілкувалася із місцевими волонтерами та представниками і представницями Чернігівської та Федорівської громад, які зараз окуповані.

В процесі роботи над матеріалом народився слоган проєкту – «Історії української єдності», який найкраще ілюструє головну ідею циклу «Прифронтове життя». Всі герої і героїні, із якими ми працювали у кадрі та поза кадром, незважаючи на те, що самі перебували у складних життєвих обставинах, не складали рук, а продовжували працювати, діяти, робили все, щоб допомогти іншим і це якнайкраще характеризує українців як націю, яка протистоїть агресору.

У двох серіях циклу показані основні проблеми громад регіону, пов’язані із війною:

– прифронтове положення (обстріли, руйнування, гуманітарна криза)

– тимчасова окупація (трагедії людей, гуманітарні виклики)

– робота із ВПО, збільшення чисельності населення, волонтерство (для громад, які знаходяться на другій лінії фронту).

Переглянувши документальний цикл, глядач зможе краще розуміти людей, які проживають у прифронтових регіонах, їхні проблеми та емоції…

Історії єдності українців в документальному циклі «Прифронтове життя» – незабаром. Вподобайте нашу сторінку, щоб не пропустити прем’єру.

Режисерка фільму: Марія ЯРЕМЧУК Продюсер: Володимир ХАНАС

У Тернополі презентація відбудеться 7-8 листопада в Тернополі, а 9-го перший показ на місцевому телебаченні ТV-4.