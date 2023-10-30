Суд продовжив обов’язки двом заступникам голови Тернопільської ОВА – Дем’янчуку та Гайдуку

Вищий антикорупційний суд встиг розглянути клопотання про продовження строку дії обов’язків, покладених на першого заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука та заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука. Їхні зобов’язання продовжили на два місяці.

Такі рішення 25 жовтня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Раніше слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко повернув три клопотання про продовження строку дії обов’язків, покладених на звільненого голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двом заступників керівника Тернопільської ОВА Дем’янчука та Гайдука. Причиною стала відсутність доказу вручення цих клопотань стороні захисту.

Головко залишився без обов’язків, а клопотання стосовно Дем’янчука та Гайдука встигли розглянути. Перший заступник голови Тернопільської ОВА зобов’язаний: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні та здати на зберігання закордонні паспорти. Гайдуку крім цих обов’язків також заборонили покидати Тернопіль та область без дозволу.

Також 25 жовтня антикорупційний суд застосував привід до ексголови Тернопільської облради Головка. Наразі невідомо, чи доставили підозрюваного до суду та чи встигли продовжити йому обов’язки.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру голові Тернопільської облради Михайлу Головку, першому заступнику голови та заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку та Ігорю Гайдуку відповідно. За даними слідства, вони висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України. Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн.