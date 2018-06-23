Олеся Гудима стала другою художницею з Тернопільщини, роботи якої з’явилися на марках. Першим був Іван Марчук (фото)

130 тисяч марок із неймовірною роботою відомої тернопільської художниці Олесі Гудими з’являться у поштових відділенням вже зовсім скоро. Точна дата офіційного погашення конверта з картиною «Наречена» ще не відома.

Як розповів тернопільський філателіст Юрій Ковальков, днями «Укрпошта» оприлюднила план випуску поштових мініатюр на третій квартал 2018 року. У ньому є серія «Життя – це кохання». Саме до неї входить марка із зображенням картини нашої Олесі Гудими. Вона стала другою художницею з Тернопільщини, роботи якої з’явилися на марках. Першим був Іван Марчук.

Тернопільські філателісти звернулися до міської ради і разом написали листа до «Укрпошти» із проханням зробити погашення марки не лише у Києві, як заплановано, а й у Тернополі.

Варто зазначити, що опублікували не лише марки, а й оригінальні конверти із творами Олесі – це так звані конверти першого дня, які будуть використовувати під час спецпогашення. Вартість марки – 5 гривень.

Розробили дуже цікавий конверт з роботами художниці, – додає Юрій Ковальков. – А ще погашення марки відбуватиметься спеціальним червоним штампом. Його використовують рідко. Ми звернулися до Леоніда Бицюри з пропозицією на День міста використали цю марку для святкового відправлення чи з будь-якої іншої нагоди або зробити презентацію у Художньому музеї. Олеся – дуже талановита художниця. І ми б хотіли засобами філателії популяризувати її роботи.

За словами Юрія Ковалькова, зображення картини на марці – це дуже важливе досягнення для художника. Адже завдяки цьому полотно побачить 130 тисяч людей, вона з’явиться у колекціях багатьох філателістів. До мене вже звернулося кілька колег з Києва, щоб я взяв автограф у пані Олесі. Марка спершу з’явиться у каталог України, а потім і світові каталоги.