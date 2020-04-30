Ізольований Почаїв: чому на Тернопільщині виникло і розвивається нове вогнище коронавірусу

На Тернопільщині з’явився ще один епіцентр поширення COVID-19. Тривалий час найбільша кількість інфікованих громадян була у Монастириському районі, однак стрімкими темпами вірус почав поширюватись і на Кременеччині. Значна кількість людей переконані, що виною усьому – діяльність Почаївської Успенської лаври. Чи так це і що відбувається у Почаєві, з’ясовували наші журналісти.

У Почаївській лаврі на Великдень вірян «запустили» до монастиря, не зважаючи на засторогу

Наприкінці березня ряд українських ЗМІ повідомили про те, що вісім громадян Молдови заразилися коронавірусом під час паломницької поїздки в Почаївську лавру на Тернопільщині. Про це заявив прем’єр-міністр Молдови Іон Кіку. У період епідемії група людей поїхала автобусом у паломництво в Україну, в Почаївський монастир. Після повернення у вісьмох із них виявили новий коронавірус, інші – під наглядом.

– Серед паломників, які поїхали під час епідемії у монастир в Україну, восьмеро повернулися зараженими звідти, і є ризик того, що весь автобус інфікований. Ніщо нас не врятує, якщо ми несвідомо їдемо інфікуватися, – підкреслив прем’єр Іон Кіку.

Проте в УПЦ МП тоді такі звинувачення відкинули і запевнили, що жодного коронавірусу там немає. Хоча незадовго у Почаївській лікарні недугу діагностували у чотирьох медсестер і… 27 контактних медиків зачинили на обсервацію.

– Я говорив, я просив, я кричав про факти існування хворих на COVID-19 та факти їх приховування у Почаївській лаврі та прилеглих територіях усіма можливими способами – особисто, з високих трибун, у ЗМІ. Та завжди керівник ОДА Володимир Труш реагував спокійно завченою фразою: «Cитуація під контролем!» Про це запевняли і правоохоронці. Але ситуація в Почаєві давно вийшла з-під контролю. Та, зрештою, ніколи вона під контролем не була. На днях ми подали звернення депутатів Тернопільської обласної ради до президента України та Кабінету Міністрів щодо негайного розірвання договору оренди об‘єкта національного значення Почаївської лаври, яка перебуває у користуванні православної церкви Московського патріархату, – розповів депутат обласної ради, керівник фракції Радикальної партії Богдан Яциковський.

Можновладці заявляють, що в Україні церкви стали розповсюджувачами COVID-19. Мовляв, ряд священнослужителів не дотримались рекомендацій і карантинних вимог. Подібну ситуацію можна було бачити і у Почаєві. На Великдень у Почаївській Свято-Успенській лаврі Божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувались дистанції. Згідно з попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, Богослужіння мало проводитись із виконанням усіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не у храмі. Пасхальне Богослужіння розпочалося о 23-й годині. У цей час поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці. Переважна більшість не дотримувались дистанції. Під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину.

– Я особисто розмовляв із владикою ще заздалегідь, орієнтовно десь 3-4 тижні тому. Зокрема, ішлося про певні домовленості щодо закриття їхнього лаврського готелю. Так, його закрили, як і домовлялися. Пізніше перемовини із духовенством лаври вів начальник головного управління Нацполіції у Тернопільській області. Деякі домовленості було виконано, деякі – ні. Зокрема, дезінфекцію територій лаври, інші речі було зроблено. Але все-таки лаврські церкви не були закриті. Богослужіння відбувалися не тільки ззовні, як ми домовлялися, а й у храмі, куди прийшло багато людей, – повідомив голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

Згодом прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомила про відкриття двох кримінальних проваджень за порушення карантину на Великдень у Святогірській Свято-Успенській і Почаївській Свято-Успенської лаврах (обидва монастирі належать Московському патріархату). Адже Богослужіння у храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і в Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби знаходилась велика кількість осіб, які не дотримувались соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засобів індивідуального захисту. Провадження було відкрито за статтею Кримінального кодексу «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Однак чи понесуть винні відповідальність, питання риторичне.

У Почаєві епідеміологи втомилися рахувати контактних осіб

21 квітня Свято-Успенську Почаївську лавру закрито на карантин, а у самому Почаєві, де зафіксовано спалах коронавірусу, було обмежено рух транспорту. На в’їздах у Почаїв облаштовано чотири карантинні пости, де цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці. Заїжджати у місто і виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб, людям, які забезпечують населений пункт продовольством і лікарськими засобами, та спецтранспорту.

– Ми були змушені закрити місто через три фактори. Перше – різкий прогрес. Плюс 13 випадків за один день. Друге – перша смерть у Почаєві. Це 43-річна жінка, яка мала захворювання серця. Після виявлення коронавірусу ми її відправили на лікування у Тернопіль, у неї був складний стан. Третій – наші епідеміологи, чесно кажучи, втомилися шукати контактних осіб у Почаєві, тому що фактично визнали себе контактними, – прокоментував пан Стефанський.

Священники з Почаєва лікуються у столиці

23 квітня представникам ЗМІ стало відомо, що в Олександрівській лікарні Києва з коронавірусом перебувають четверо священників зі Свято-Успенської Почаївської лаври, але чому їх перевезли саме до столиці – не відомо.

– За інформацією головного лікаря, в медустанові є четверо священнослужителів із Почаєва. У нас в кожній інфекційній лікарні є священнослужителі, але без уточнення, з якої вони церкви. Та найбільше їх в Олександрівській лікарні, — розповіла директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

На запитання, чому священників з Тернопільської області повезли саме до лікарні в Києві, Гінзбург відповіла: «Я не можу пояснити». Крім того, директорка зазначила, що в інфекційному корпусі Олександрівської лікарні вже немає вільних ліжок.

Зрештою, воно й не дивно, що святі отці обрали для лікування Олександрівську лікарню. Адже, за інформацією столичних ЗМІ, тут лікувалися заможні українці, які захворіли на COVID-19 на гірськолижному курорті «Куршевель», – мільярдер Валерій Хорошковський, мультимільйонер Віталій Хомутинник, заступник голови Харківської облради Володимир Скоробогач, суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти, народний депутат Сергій Шахов, а також колишній очільник Офісу президента Андрій Богдан. І хай би хто не говорив, що перед пандемією ми всі рівні, та на практиці виявляється, що хтось все одно рівніший. Очевидно, так і вважають священнослужителі останнього бастіону Московського патріархату в Західній Україні, адже лікуватися у Кременецькій чи Почаївській лікарні вони не захотіли.

У Почаївській лікарні замість туалетів – відра у палатах

Почаївська лікарня не має власних очисних споруд, тому пацієнти медзакладу не можуть ходити до вбиральні. Про це йдеться у сюжеті ТСН. Замість туалетів у палатах стоять пластикові відра. Столичних медійників про це повідомили пацієнти Почаївської райлікарні, яка уже півтора тижня працює як шпиталь для хворих на COVID-19. Кажуть, це ще ВІП-варіант, бо відер кілька, а також вони мають кришки. Натомість в іншому відділенні цієї ж лікарні на всю палату одна ємність і без накриття.

– Хворих, яких поклали у терапевтичне відділення, не випускають у туалет, що на поверсі. Їм принесли відро для чотирьох осіб – без кришки, звичайне залізне. Воно стоїть майже добу, поки санітарка його не винесе, – розповіла журналістам родичка пацієнтки Людмила Тараненко.

Це підтверджує і пацієнтка, яка лежить в інфекційному відділенні. Вона каже, що у них на кожну своє цеберко, але користуватися ним треба при всіх: “Кожен сідає на своє відро. Спочатку я пів дня терпіла-терпіла, а потім уже почала сідати. Отак-от“. Немає у палатах і рукомийників, скаржаться пацієнти. Воду людям приносять для вмивання, для цього призначене інше відро. Потім усі ємкості забирають санітарки. Зрештою, тепер стає зрозуміло, чому святі отці лікуються у столиці, адже такі умови – не для духовенства, а хіба що для пастви.

Кременеччина не отримала жодної допомоги від держави у боротьбі з COVID-19

Район, де є дві лікарні – Кременецька і Почаївська, у яких медики борються з коронавірусом, не відчуває жодної допомоги від Міністерства охорони здоров’я. Про це заявив голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

– Головне питання – це те, що ми маємо робити з тими хворими, кількість яких зростає. На сьогодні жодної фінансової допомоги, жодної копійки з державного бюджету для боротьби з коронавірусом район не отримав. Тобто ті гроші, які ми виділили зі свого районного бюджету, ті кошти, які зібрали волонтери, це приблизно в загальному десь 1 млн. грн. Але це не та сума, що потрібна для лікарень, які треба забезпечити відповідними засобами. Тобто необхідно, щоби держава звертала не тільки увагу на великі обласні лікарні, які мають певне устаткування, а й на малі, які, якщо можна так сказати, – на передовій боротьби з коронавірусом. От у Почаївській лікарні лежать 33 пацієнти з коронавірусом, лікарню перетворили на госпіталь. Так, нам допомагає Тернопіль, ми можемо туди відправляти пацієнтів у критичних станах, але у нас ситуація складна. Зрештою, йдеться не тільки про гроші, нам потрібні засоби та нові методи лікування, – бідкається Володимир Стефанський.

За його словами, перед медиками існує заборгованість 400 тис. грн. Виділеної субвенції не вистачило, медичним працівникам видано лише аванс у квітні, підвищення окладів на 300 відсотків не відбулося. Раніше головний лікар Почаївської районної лікарні Богдан Кучер підтвердив, що дійсно медичний заклад потребує додаткового устаткування та витратних матеріалів для лікування хворих на COVID-19. Потрібні хоча б два ШВЛ, кардіомонітори, пульсоксиметри, респіратори 2-3 класу.

Чи введуть надзвичайний стан на Кременеччині?

Після усіх вищеописаних подій областю почали ширитися чутки про те, що можновладці планують звернутися до центральної влади України з проханням ввести надзвичайний стан у Кременецькому районі. Однак, як стало відомо нашим журналістам, такого звернення не буде.

– Щойно завершилося позачергове засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації. Окрім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаэва та Кременецького району, зважаючи на критичний ріст захворюваності на COVID-19 та протидії поширенню епідемії коронавірусу, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації, а при позитивній динаміці протягом 5 днів звернутися до верхніх ешелонів влади щодо посилення дієвих карантинних заходів безпеки по відношенню до мешканців Кременецького району, – повідомив в.о. голови Кременецької РДА В’ячеслав Онишкевич.

Додаткові заходи безпеки з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби вживають на Кременеччині. Така ситуація пов’язана зі збільшенням випадків захворювання на COVID-19 не лише в Почаєві, а й в різних населених пунктах району. У зв’язку з цим прийняли рішення про припинення роботи карантинних постів у місті Почаїв. Натомість, облаштували два контрольно-пропускних пункти на в’їздах в Кременецький район. Пости встановлено на дорозі Н-02 зі сторони Радивилівського району та на дорозі М-19 зі сторони Дубенського району Рівненської області.

– У деяких ЗМІ прозвучала інформація про те, що нібито комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій РДА звертатиметься до вищого керівництва держави про введення в районі надзвичайного стану. Ось у мене в руках протокол №12 засідання цієї комісії, в якому немає жодного слова про надзвичайний стан, – повідомив губернатор Тернопільщини Володимир Труш.

Вікторія Ушакова



