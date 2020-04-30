Как производят профильные трубы

Профильные трубы – один из самых популярных видов металлопроката, который широко применяется во многих сферах человеческой деятельности: строительство, обслуживание ЖКХ, судо- и машиностроение, мебельное производство, и т.д. Трубный прокат классифицируется по материалу изготовления, методу производства, толщиной стенки и размеру и форме поперечного сечения. Профильные трубы – это именно та разновидность металлопроката, которая заслуживает особенного внимания. И в этой статье пойдет речь о производстве профильных труб.

Сегодня, на рынке Украины представлен широкий ассортимент профильного проката различного сечения. Отличается он не только диаметром, но и качеством материала, прочностью и назначением. Профильная труба в сечении может иметь самые разнообразные очертания:

квадрат;

прямоугольник

овал.

Производство и способы применения определенного вида труб регламентируется различными стандартами:

квадратные трубы выпускаются по нормам ГОСТа 8639-82.

трубы прямоугольного сечения – по ГОСТ 8645-68.

овальный трубный прокат – по ГОСТ 8642-68.

Полный цикл производства профильных труб подразумевает следующие операции:

обработка штрипса;

формирование и сварка круглой трубы;

профилирование круглой заготовки;

проверка качества;

внутренние раковины .

Давайте рассмотрим технологию производства профильных труб детальнее.

Обработка штрипса

Штрипс — это стальная лента из углеродистой или низколегированной стали. На первом этапе производства профильных труб, штрипсы разматывают и нарезают на заготовки необходимого размера. Для нарезки стали на ровные отрезки, используется специальный прокатный стан. Для дальнейшего удобства в использовании, стальные отрезки сваривают в непрерывную ленту.

Формирование и сварка круглой трубы

Второй этап это производство заготовки из металлической ленты на формовочном стане, где с помощью вальцов, формируется заготовка круглая в сечении.

После этого, свободные края заготовки свариваются с помощью токов высокой частоты. Но при этом, давление вальцов не прекращается и из-за этого происходит отхождение грата (лишнего металла), который сразу же удаляется резцами. После процесса сварки, металлические заготовки охлаждают с помощью специальных эмульсий.

Профилирование круглой заготовки

Профилирование производится в два этапа. Сначала, заготовка поступает на калибровочные вальцы, которые предают ей максимально идентичную круглую форму по всей длине.

Дальше заготовка переходит на специальные обжимный стан. Обжимные вальцы сжимают заготовку с четырех сторон, и тем самым, формируют изделие нужного сечения. Дальше трубу нарезают на отрезки нужного размера.

Проверка качества

Шов это слабое место любой профильной трубы. Поэтому проверка качества очень важна. Ее осуществляют двумя методами:

Вихретоковая дефектоскопия

В этом методе вихревые токи регистрируются приемным измерителем. С помощью специального устройства (дефектоскопа) определяется наличие внутренних раковин, пустот и прочих дефектов в изделии.

Визуальный осмотр

Контроль качества проводится опытным специалистом ОТК который осматривает готовое изделие и выявляет внешние недочеты.

Термообработка

На завершающем этапе производства, готовые трубы подвергаются повторной термической обработки. Это делается для улучшения прочностных показателей изделия. Именно поэтому, профильные трубы, которые прошли этот этап, имеют более высокую стоимость.