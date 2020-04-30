Що більш небезпечне: коронавірус чи людська бездушність? Історія про те, як Шумська лікарня не надала допомогу хворому

Tatiana Melnyk в групі Типовий Шумськ написала особисту історію і має надію, що це хоча би змусить задуматися багатьох людей, а в першу чергу лікарів.

У зв’язку з вірусом, Шумська лікарня не приймає хворих, та й не тільки в Шумську.

На днях, одній жінці (не буду писати імені, це не важливо) стало надзвичайно погано, до стану обморку.

Тиск зашкалював, паралельно, ряд інших недуг, доволі серйозних, що в суму, дорівнює тому, що якщо не надати допомогу вчасно, результати можуть бути плачевні!

Її привели на швидку, заледве в свідомості, з проханням поміряти тиск. А далі це фантастика….

Медсестра, котра була там, відповіла, що вони не приймають і просто перед носом закрила двері!

Перефразую : “Здихайте, але я “медпрацівник” не збираюсь вам допомагати!”

Далі, жінку відвели, до лікарні. Звичайно, ситуація аналогічна, ми не приймаємо і нікого не має, черговий лікар був, але десь вийшла на обід…. ну,але і це не факт чи вона би прийняла людину.

Допомогли цій жінці в Аптеці, зміряли тиск, порадили уколи і таблетки. За що ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ цьому фармацевту, що НЕЗЛЯКАЛАСЬ і допомогла людині.

А зараз,сумні висновки!

1. Чудово, всі чемні і притримуються наказу, лікарі не виходять на роботу, а ті хто чергує, в прямому сенсі слова, виганяють людей, котрим потрібна допомога з приміщення! Ось тільки, хворі лікарі, з вірусом, розгулюють містом, і це не схоже на самоізоляції.

2. Медпрацівникам, тим хто давав клятву Гіпократа, схрестивши пальці за спиною, глибоко наср-ти, що буде з людьми!

3. Цей випадок, закінчився, ДЯКУВАТИ БОГУ, добре, але я впевнена, що буде і той, який закінчиться не так ….

4. Так, вірус це жарти, але це НЕ НОРМАЛЬНО, що той же хворий лікар порушує самоізоляцію, розносячи його. І тут не треба казати, яка погана держава. Тут треба починати з себе!

5. Так, лікарі теж люди, в них є сім’ї, і я не кажу, що всі однакові. Ось тільки, від їхнього відношення, вчастно наданої допомоги, залежить життя багатьох людей і долі родин!

Вибираючи професію, ви знали нащо йдете, а якщо вам страшно, то ЗВІЛЬНЯЙТЕСЯ!

Звертаюся до людей, мед.сфери, які добре знають, коли вони чинять не правильно, тікають від своєї відповідальності, задумайтесь про одне, що на місці цієї жінки можуть бути ваші батьки, діти, рідні і з ними обійдуться так само. Уявили ? То як, закриєте двері перед своєю матір’ю чи дитиною, і скажете їм, я не приймаю ?

Люди, а вас усіх, в першу чергу, закликаю бути людяними і допомагати тим, хто цього потребує!

По-друге, не мовчіть, на такі речі, кажіть правду в очі. Ми звикли мовчати та терпіти і ось бачите, що маємо….