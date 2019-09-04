Заробити на дітях: у десятку кримінальних справ потрапили дві школи з Тернопільщини

До початку нового навчального року команда DOZORRO зібрала 10 незавершених кримінальних справ про розкрадання коштів на роботах у школах. Для зручності на інтерактивну мапу нанесли посилання на ці справи, їх ключові тези та посилання на закупівлі. Ці 10 історій допоможуть небайдужим батькам та громадянам, які хочуть контролювати закупівлі шкіл, краще розуміти, виявляти та не допускати подібні корупційні схеми у шкільних закупівлях, пише Трансперенсі Інтернешнл Україна.

В Україні продовжується реформа шкільної системи. Щороку з бюджету на це виділяють більше коштів. За даними аналітичного центру CEDOS, у 2019 році освітня субвенція з держбюджету місцевим бюджетам складала 69 млрд грн, що на 13% більше ніж у попередньому. Цього року, наприклад, вперше заклали субвенції у регіони на створення та ремонт спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах. В рамках реформи “Нова українська школа” купують нове обладнання, меблі, мультимедійний контент. Місцева влада продовжує будувати нові школи, робити капітальні ремонти, утеплювати стіни, покрівлі. Цей перелік можна продовжувати.

Водночас збільшення фінансування шкіл та садочків означає зростання корупційних ризиків.

Тернопільська область потрапила у цю десятку через закупівлю капітального ремонту Ланівецької школи на 2,8 млн. грн. та Козівської школи №1 на 21 млн. грн.

Ключове про порушення і підозри:

Державне підприємство Тернопільське управління механізації протягом 2016-2018 років завищувало обсяги виконаних робіт, чим завдали збитків державі на суму понад 500 тис грн.

Тернопільське управління механізації безпідставно перерахувало 10 млн грн Приватній виробничо-комерційній фірмі Фіалка для подальшого виведення коштів через фіктивні фірми.

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Наголошуємо, що правоохоронні органи ще проводять розслідування та збирають докази. Тільки після вироку суду можна буде сказати, чи був тут злочин, і хто є злочинцем. Факти та схеми потенційного розкрадання бюджетних коштів, наведені слідчими у кримінальних провадженнях, є типовими для української корупційної практики. А тому можуть стати в пригоді активним батькам, які не хочуть допустити подібного у своєму навчальному закладі.