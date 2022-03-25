Клята війна забирає найкращих синів. На війні загинув Роман Лебухорський з Тернопільщини

Сьогодні Тернопільщина буде зустрічати Героя-воїна Романа Лебухорського, загиблого при захисті України від російської орди.

Не вірю…..Як же так……Ти був справжнім другом! Був…..Ти справжній патріот, ми брали приклад з тебе! Ти завжди допомагав, навчав, робив з нас справжніх бійців! Підтримував коли було важко… Твої слова: ,, Прорвемося друзі!” запам’ятаються на завжди. Клята війна забирає найкращих синів!!!!!Не пробачимо ніколи……..

За словами Альони Гіба, Роман дійсно був гарною людиною, другом, вчителем. Ми всі брали приклад з тебе, скільки було планів в нього на майбутнє. Вічна пам’ять Герою. Ти будеш завжди живий в наших серцях, спочивай з Богом. Герої не вмирають, – пише вона.

Вічна пам’ять Герою! Не пробачимо.



Роман буде похований 26 березня о 13 годині в Золотому-Потоці на Бучаччині громади Чортківського району Тернопільської області.





