Колишній регіонал з Тернопілля судиться за роботу у бурштиновому лісгоспі Житомирщини?

На електронну адресу “Погляду” надійшов лист від адвокатів Волині, які захищають ДП «Олевське лісове господарство» в суді від екс-працівника господарства Валентина Антонійчука. Подаємо лист без змін:

Директор ДП «Олевське лісове господарство» Олександр Бондарчук бідкається, адже має проблеми із своїм заступником – Валентином Антонійчуком. Останнього директор звільнив за порушення Закону через не виконання своїх службових повноважень, а той у свою чергу пише на нього скарги і судиться у суді чомусь аж Тернопільської області.Три року тому (після Майдану) директором ДП «Олевське лісове господарство» призначили Олександра Бондарчука. Той одразу відверто почав говорити про «спадок» від попередників: борги, неналагоджена робота, поганий стан підприємства. Як новий керівник він почав щось змінювати та працювати, аби стан підприємства покращився. Про це засвідчив ледь не весь колектив лісгоспу.

Втім, згодом Бондарчуку призначають з Києва заступником невідомого на той час Валентина Антонійчука. Директор йде у відпустку, а коли повертається бачить, що у лісі було дуже багато незаконних рубок й пожеж . Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства рекомендував видати догану Антонійчуку, адже останній згідно посадових інструкцій мав запобігти вчиненим правопорушенням у лісі, а також повідомити про це керівництво (чого не було зроблено). (більше деталей про самовільні рубки та збитки підприємства у доданих документах на Google-диску – https://drive.google.com/file/ d/0BxgwV5fxCdUVQ1FfUlY0MWVQMDA /view?usp=sharing).

Більше того, про причетність до незаконних рубок почали публічно говорити працівники «Олевського лісгоспу» під час зустрічі із заступником голови Держлісагентства Володимиром Бондарем.

Бондарчук, виписує заступнику догану, а згодом вирішує звільнити його (за результатами службового розслідування, проведеного обласним управлінням) і робить це публічно при всьому колективі. Проте, сам Антонійчук ухиляється від звільнення й заявляє, що його звільнили незаконно, бо він, мовляв, був на лікарняному. Щоправда довідку про хворобу привіз аж із приватної київської клініки, кінцевим бенефіціаром, якої є колишня дружина відомого політика Сергія Тігіпка – Наталія.

Відтак, наприкінці серпня Антонійчук буде пробувати поновитися на посаді, але не через житормирські суди, а чомусь аж через тернопільські. 30 серпня о 14:00 судовий розгляд справи розпочне голова Борщівського районного суду Павло Чир. А все тому, що Валентин Антонійчук зареєстрований у селі Горошова Борщівського району, де активно займається бізнесом його дружина Оксана Григорків й тримає на собі ледь не всі багатства сім’ї: два легкові автомобілі, має 6 земельних ділянок і добудовує у селі Байківці під Тернополем будинок. Сам Антонійчук теж не бідує. Декларує один леговий Мерседес, три вантажівки (спеціалізовані для вивезення деревини з лісу), будинок у майже 500 квадратів та власний офіс у Києві (більше 100 метрів квадратних). Навіщо такій людині з достатком робота у лісгоспі?

До слова, дружина лісівника є засновницею та керівником приватного підприємства «ВІОКС-2011», якому Тернопільська міська рада у травні цього 2017-го року виділила 2 гектари у центрі міського парку на облаштування спортивно-сімейного відпочинкового комплексу «Топільче», що викликало теж інтерес у місцевих журналістів Тернопілля.

Сам же Антонійчук відомий у Борщівській окрузі Тернопілля, адже у часи Януковича, був серед перших депутатів-регіоналів Борщівської міської ради у списку на чолі із екс-головою Борщівської РДА Іваном Чепесюком, якого вже кілька років досі судять за хабарництво.