На Тернопільщині 12-річного хлопчика збила машина

Біда сталась в с. Гнилиці Підволочиського району близько 17.00 годин 27 серпня. Місцевий житель, водій автомобіля «ВАЗ-2106», здійснив наїзд на пішохода неповнолітнього 2005 р.н., жителя с. Сухівці Підволочиського району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди хлопчика, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні рани обличчя та колін, гематома правої повіки» доправили в Підволочиську центральну районну комунальну лікарню.

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