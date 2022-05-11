Просять про «благодійні внески» – на Тернопільщині знову активізувалися телефонні шахраї

Головне управління ДПС у Тернопільській області попереджає жителів Тернопільщини про те, що в обласному центрі та районах області активізувалися шахрайські спроби заволодіти грошовими коштами суб’єктів підприємницької діяльності.

Невстановлені особи телефонують із номерів телефону +38 0982945742, +38 0969960548 суб’єктам господарської діяльності та просять надати «благодійні внески» на потреби Збройних сил України чи іншу матеріальну допомогу.

Як правило, такими діями займаються так звані «телефонні аферисти» та особи, що відбувають терміни ув’язнення.

Тож вкотре нагадуємо, що службові особи Головного управління ДПС у Тернопільській області, його структурних та територіальних органів жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть.

Просимо бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.

Якщо вам відомі вищенаведені випадки, чи вони стосуються безпосередньо вас, негайно звертайтеся до місцевих органів Національної поліції для встановлення та документування осіб, які причетні до шахрайських дій.





