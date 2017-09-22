Коржівський кар’єр на Тернопільщині забезпечує людей роботою та гідною оплатою

На ПАТ “Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр”, який займається видобувничою діяльністю в Монастириському районі, працевлаштовано 106 людей.

Середня зарплата кожного з них складає понад 5 900 гривень кожного місяця.

У минулому році на Коржівському кар’єрі налічувалось 97 працівників, їхня зарплата складала трохи більше 4 300 гривень. У цьому ж році люди заробляють на понад півтори тисячі гривень більше.

Керівництво кар’єру задоволене такими позитивними змінами та зазначає, що з кожним роком хочуть лише покращувати як заробітну плату, так і умови роботи їхніх працівників.

– Ми раді, що можемо забезпечувати людей роботою та коштами, які сьогодні такі необхідні. Прикро усвідомлювати, що наші люди змушені виїжджати за кордон, аби заробити там хоч якусь копійку. Тому й стараємося з кожним новим роком давати роботу більшій кількості людей і збільшувати оплату за цю роботу. Так, у 2016 році середня заробітна плата по Тернопільській області складала трохи більше 3 тисяч. Станом на сьогодні вона становить більше 4 860 гривень – збільшилась майже в 1 860 тисяч, – розповідає директор Коржівського кар’єру Орест Крушельницький.